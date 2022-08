AVEZZANO: QUESTA SERA AL TEATRO DEI MARSI IL CONCERTO DI JIMMY SAX

AVEZZANO – A causa delle incertezze meteorologiche di queste ore, il concerto di Jimmy Sax si terrà stasera nel Teatro dei Marsi di Avezzano, anziché nell’anfiteatro di Alba Fucens, con inizio ore 21,15.

Il grande sassofonista di fama internazionale, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal M° Vincenzo Sorrentino, chiuderà il ciclo dei grandi eventi di Festiv’Alba.

Dopo i successi straordinari della Bohème, del concerto sinfonico su Morricone, dei Nomadi, e del concerto tributo ai Pink Floyd (tenutosi quest’ultimo in anfiteatro nonostante una giornata quasi interamente piovosa), tutti con 600/700 spettatori, chiudiamo stasera la sezione Grandi Eventi della sesta edizione di FESTIV’ALBA con un grande protagonista della scena internazionale, che anche qui da noi ha fatto registrare il Tutto Esaurito; senza dimenticare le ottime presenze registrate anche per il teatro antico, con oltre 300 spettatori sia per Edipo a Colono che per Anfitrione.