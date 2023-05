AVEZZANO, RADIOLOGIA: ATTIVATI CARDIOTAC, TRATTAMENTI TUMORI OSSO E TERAPIE INFILTRATIVE ECOGUIDATE

AVEZZANO – Da oggi, all’ospedale di Avezzano, è possibile sottoporsi alla Cardiotac. Un servizio, attivato ex novo, che consentirà al presidio di ampliare l’offerta sanitaria con un importante esame strumentale.

Lo fa sapere in una nota la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

La nuova prestazione è stata introdotta, d’intesa con la direzione strategica aziendale della Asl, dal direttore dell’Unità operativa di radiologia generale e interventistica del presidio avezzanese, Luigi Zugaro.

Peraltro, oltre alla Cardiotac, sono state attivate ulteriori, importanti prestazioni come la Risonanza magnetica della mammella e quella multiparametrica della prostata e trattamenti di radiologia interventistica per tumori all’osso.

Cardiotac: modalità di fruizione

L’esame cardiotac, necessitando della prescrizione dello specialista, può essere effettuato o tramite indicazione del reparto di cardiologia oppure attraverso la richiesta dell’utente di una visita ambulatoriale cardioradiologica.

Risonanza magnetica. All’ospedale marsicano, inoltre, è ora possibile fare la risonanza magnetica della mammella e quella multiparametrica della prostata.

Altre prestazioni ex novo. Si tratta di trattamenti, anch’essi introdotti per la prima volta nel presidio, che riguardano terapie infiltrative con guida ecografica e Tac; per usufruirne è necessaria la visita radiologica muscolo-scheletrica come accesso al cup di secondo livello.

Tra le novità introdotte anche la termoablazione dei tumori all’osso che, in parole semplici, è una procedura mini invasiva che utilizza il calore, indirizzato su un punto preciso, per distruggere la massa tumorale.

Queste nuove prestazioni segneranno, nella specifica branca, un salto di qualità dell’ospedale di Avezzano su cui c’è la massima attenzione, così come per gli altri presidi, da parte della direzione aziendale.

La Asl, oltre a lavorare senza sosta per fronteggiare l’emergenza causata dall’attacco hacker, continua a portare avanti, in provincia, tutti i programmi messi in cantiere per il potenziamento dell’assistenza.