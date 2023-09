AVEZZANO: RAGAZZA INVESTITA DA UN AUTOBUS, TRASPORTATA IN OSPEDALE IN CODICE GIALLO

AVEZZANO – Una ragazza è stata investita da un autobus ad Avezzano: la giovane, che non sembra essere in gravi condizioni, è stata trasportata in codice giallo dal 118 all’ospedale locale per ulteriori accertamenti. Sul posto a ricostruire la dinamica ci sono gli agenti della polizia locale di Avezzano. L’autobus partito da Pescara, che aveva come destinazione Roma è stato fermato, per permettere di ricostruire la dinamica dei fatti; nel frattempo i passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e stanno aspettando un mezzo sostitutivo per raggiungere la capitale.