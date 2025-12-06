AVEZZANO: RIAPERTO IL TERMINAL DI PIAZZALE KENNEDY PER BUS LOCALI ED EXTRAURBANI

AVEZZANO – Il Terminal bus di Piazzale Kennedy è ufficialmente riaperto. Ieri mattina gli uffici comunali, diretti dall’architetto Mauro Mariani, hanno rimosso le transenne e l’area torna pienamente operativa per autobus urbani ed extraurbani.

La riapertura segna la conclusione di un iter complesso, rallentato dai ritardi accumulati nei lavori realizzati da TUA. Un percorso lungo, che l’amministrazione comunale ha seguito passo dopo passo inviando nel tempo diversi solleciti alla società regionale per l’ultimazione delle opere.

Il progetto nasce nel 2021 da un programma integrato tra TUA (all’epoca presieduta da Gianfranco Giuliante), il Comune di Avezzano guidato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio e la società di costruzioni Colaiacovo.

Il cantiere è stato formalmente riconsegnato a settembre, ma all’appello mancavano ancora alcune certificazioni tecniche indispensabili. Il Comune ha quindi completato gli allacci delle utenze, acquisito i certificati necessari e definito in Giunta la nuova configurazione degli stalli, consentendo così anche la liberazione degli spazi finora occupati dai bus davanti al liceo Benedetto Croce, che ora possono tornare a disposizione della scuola e dei cittadini.

“Il Comune ha fatto la sua parte fino all’ultimo adempimento – spiega l’assessore alla Mobilità, Filomeno Babbo – Una volta chiuso il cantiere ci siamo attivati subito per ottenere tutte le certificazioni mancanti e rendere l’area operativa. Ora tocca al privato: marciapiedi e rotatoria rientrano nella seconda fase dell’intervento e abbiamo già sollecitato l’avvio immediato dei lavori”.

Sul fronte della viabilità, è stata emanata l’ordinanza che disciplina la circolazione e ridisegna l’intera area di Piazzale Kennedy. Tra le principali novità: ripristino del parcheggio su via Cavalieri di Vittorio Veneto (di fronte al Liceo “Croce”);

conferma del doppio senso di marcia su piazza Kennedy; istituzione di nuovi stalli in linea per le auto, inclusi due riservati ai taxi; adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale, inclusa la rotatoria tra via Paisiello e via dei Mille, per agevolare i movimenti dei bus.

La seconda fase dell’intervento – a carico dei privati – prevede la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della rotatoria prevista dall’accordo di comparto, insieme agli insediamenti produttivi e residenziali connessi.

Il Comune ha completato ogni passaggio di propria competenza. Ora il percorso è tracciato anche per la parte privata, che potrà partire rapidamente.

AVEZZANO: RIAPERTO IL TERMINAL DI PIAZZALE KENNEDY PER BUS LOCALI ED EXTRAURBANI AVEZZANO – Il Terminal bus di Piazzale Kennedy è ufficialmente riaperto. Ieri mattina gli uffici comunali, diretti dall’architetto Maur...