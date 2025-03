AVEZZANO: RIENTRATO ILLEGALMENTE  IN ITALIA DOPO ESPULSIONE, ARRESTATO NORDAFRICANO

AVEZZANO – Rintracciato e arrestato un cittadino extracomunitario di origini Nordafricane risultato già espulso dal territorio nazionale, circa due anni fa, e rimpatriato nel Paese di origine.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato dell’Aquila, ieri mattina, a seguito di attività di vigilanza nel centro cittadino di Avezzano, effettuato dal personale della squadra Volante del locale Commissariato.

Lo straniero nel mese di settembre 2023, era stato fermato dal personale della Guardia di Finanza e condotto presso il Centro di permanenza temporaneo per il rimpatrio di “Ponte Galeria” a Roma, in esecuzione di un decreto di espulsione con divieto di ritorno per 5 anni, a causa della sua pericolosità sociale dovuta ai numerosi precedenti di polizia, nonostante fosse sposato con cittadina italiana.

Dopo un breve periodo di permanenza presso il Centro, l’uomo è stato coattivamente rimpatriato con servizio di scorta nel proprio Paese di origine tramite un volo in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, ma, nello scorso mese di gennaio, ha fatto rientro nel territorio nazionale al fine di ricongiungersi proprio alla moglie.

Per questi fatti, lo straniero è stato arrestato in flagranza di reato, per la violazione dell’art. 13 L.286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione), e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che, a seguito di giudizio direttissimo, lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso il Commissariato.