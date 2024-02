AVEZZANO: RINTRACCIATO CAMIONISTA SCOMPARSO, E’ IN BUONE CONDIZIONI

AVEZZANO – Francesco Pirillo, il 55enne autista di camion scomparso mesi fa, originario della provincia di Varese, è stato rintracciato questo pomeriggio adAvezzano da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia.

L’uomo, di cui ieri sera si era occupata la trasmissione “Chi l’ha visto” , è stato riconosciuto e identificato dai militari, ai quali ha riferito di essersi allontanato volontariamente per dissidi familiari.

Come si legge in una nota dei carabinieri, è stato trovato in buone condizioni e attualmente è ospite di un suo amico marsicano.

Le ricerche, attivate dalla Compagnia carabinieri di Saronno, si erano concentrate in una determinata zona della città di Avezzano, dove il telefono cellulare utilizzato dall’uomo aveva agganciato una cella telefonica.