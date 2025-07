AVEZZANO: RISTORATORE SOTTO ACCUSA PER AVER AGGREDITO IL CAMERIERE CHE VOLEVA ESSERE PAGATO

AVEZZANO – Un ragazzo, di 19 anni, di Avezzano (L’Aquila), che faceva il cameriere per pagarsi gli studi chiede la daore di essere pagato, Per tutta risposta viene aggredito provocandogli “un trauma cranico non commotivo in seguito all’aggressione fisica e verbale. Il ristoratore, 55enne, è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Avezzano, pm Maurizio Cerrato, per lesioni personali e il processo è stato fissato per il 16 novembre prossimo, davanti al giudice di pace. Lo riporta il Messaggero.

La vicenda è accaduta all’interno di un ristorante del centro nel 2024: qui il giovane 19enne, ha lavorato come cameriere in prova per qualche settimana per potersi mantenere agli studi. É però considerato un lavoro che lo impegnava per molte ore decideva di licenziarsi per cercarne uno meno gravoso. Quando va dal titolare ottenere il salario lo invita a tornare il giorno dopo.

Torna più volte per ottenere il dovuto ma inutilmente. Manda messaggi su WhatsApp ma non ottiene risposta. E cosi dopo alcuni giorni torna al ristorante a chiedere il pagamento del lavoro svolto ma una volta nel locale viene preso con le mani sul petto e viene spinto contro la porta facendogli sbattere la testa contro la porta d’ingresso.

Nella denuncia tra l’altro si legge che il titolare del locale, mentre il giovane attendeva fuori, si sarebbe rivolto ai clienti dicendo quel ragazzo mi sta minacciando”.