AVEZZANO: ROGO IN CASCINA ABITATA DA CLOCHARD,
SPUNTA CORPO CARBONIZZATO

22 Dicembre 2025 10:51

L'Aquila - Cronaca

AVEZZANO – Un corpo carbonizzato è stato trovato in una cascina dismessa ad Avezzano (L’Aquila) distrutta ieri sera da un incendio, poi domato dai Vigili del Fuoco. Nell’edificio, in via Mazzarino, solitamente trovano rifugio persone senza fissa dimora.





Sulle cause del rogo indagano i carabinieri che stanno lavorando anche all’identificazione della persona deceduta.

