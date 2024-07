AVEZZANO: ROMPE SILENZIO FDI, “SCELTA COSIMATI PERSONALE”, E A DI PANGRAZIO, “APRIAMO CONFRONTO”

AVEZZANO – La scelta di Iride Cosimati di entrare in giunta ad Avezzano è a “titolo personale” e “non condivisa con il partito di Fratelli d’Italia”. Se quanto accaduto però ad Avezzano, rappresenta un “segnale di avvicinamento” del sindaco Gianni Di Pangrazio, “alle ragioni del centrodestra”, l’invito è quello di “aprire un confronto”.

Dopo giorni di silenzio, i vertici di Fdi prendono la parola, dopo una riunione di ieri sera, con una nota dei senatori rispettivamente segretario e vice coordinatore regionali del partito, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, e il coordinatore provinciale FdI L’Aquila, Claudio Gregori.

Questo dopo che l’ingresso di Iride Cosimati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, nell’esecutivo del sindaco civico Gianni Di Pangrazio, ha fatto da detonatore del conflitto oramai aperto dentro Fratelli d’Italia, per di più nel suo feudo abruzzese dove alle europee di giugno ha superato il 60%.

A difendere la linea della coerenza, contro “il vergognoso inciucio”, Massimo Verrecchia, capogruppo del partito Giorgia Meloni in consiglio regionale. L’unico che in queste concitate ore invoca il ricorso ai probiviri per cacciare la Cosimati, “rea” di aver tradito il partito passando dall’opposizione alla maggioranza.

Dall’altra parte, però c’è il recordman delle preferenze alle regionali di marzo, quasi 12mila, l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, che avrebbe benedetto l’ingresso in giunta della sua fedelissima Cosimati, confermando l’alleanza, oltre gli steccati, con di Pangrazio.

“Le recenti dinamiche interne all’amministrazione comunale di Avezzano – si legge nella nota di Fdi -, che hanno portato alla nuova composizione della Giunta, non alterano il posizionamento del partito di Fratelli d’Italia. È quindi chiaro che le scelte non condivise con gli organi di partito sono da considerarsi a titolo personale e non decisioni ufficiali del partito stesso”.

E ancora: “se quanto accaduto con la nomina di Iride Cosimati in Giunta rappresenta un segnale di avvicinamento del sindaco e dell’amministrazione civica di Avezzano alle ragioni del centrodestra, anche alla luce degli apprezzati risultati realizzati dalla Giunta regionale guidata dal presidente Marco Marsilio nel capoluogo marsicano, invitiamo il primo cittadino di Avezzano ad aprire con trasparenza un confronto con la coalizione”.

Un confronto che deve “basarsi su prospettive di programma in vista delle prossime elezioni amministrative. Fratelli d’Italia, primo partito della città di Avezzano sia alle regionali quanto alle europee, è pronto ad intraprendere un percorso di chiarificazione del quadro politico, anche in considerazione dei numerosi esponenti della maggioranza che, nelle ultime elezioni, hanno dimostrato sostegno alle politiche di Fratelli d’Italia”.