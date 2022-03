AVEZZANO: RUBANO TABLET AL CENTRO COMMERCIALE, FERMATE DUE DONNE

AVEZZANO – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno denunciato due donne che poco prima avevano asportato un tablet dal centro commerciale alle porte della città.

Gli addetti alla sorveglianza di una nota catena di distribuzione di apparecchi elettronici hanno richiesto l’intervento al 112, dopo essersi accorti della sparizione dell’apparato elettronico. La pattuglia intervenuta si è attivata controllando le immagini della video sorveglianza del centro commerciale.

Dal video è apparso chiaro come due donne avessero manomesso la placca “antitacheggio” per poi nascondere il tablet e allontanarsi dal negozio. Individuate pochi minuti dopo in un altro centro commerciale e identificate dai militari, hanno riconsegnato il tablet sottratto al negozio.

L’oggetto, del valore di alcune centinaia di euro, è stato subito restituito.

Le due donne sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Avezzano