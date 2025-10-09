AVEZZANO: RUBATE RUOTE AD AUTO IN VIA MONTELLO, FDI, “SICUREZZA IN CITTA’, SEMPRE PEGGIO”

9 Ottobre 2025 09:34

L'Aquila - Cronaca

AVEZZANO  – Brutto risveglio, questa mattina, per alcuni cittadini di Avezzano. Alle automobili parcheggiate lungo via Montello sono state rubate le ruote.

La segnalazione è del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ad Avezzano Pierfrancesco Mazzei





“Persino per una città con gravi problemi di sicurezza come Avezzano, una scena del genere non può che lasciare turbati. A differenza di quello che si ostina a sostenere l’amministrazione Di Pangrazio, mai come ora la città sembra abbandonata a se stessa, alla mercé di vandali, violenti e ladri.  È triste e vergognoso assistere a questa escalation senza almeno una presa di coscienza”.

.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. AVEZZANO: RUBATE RUOTE AD AUTO IN VIA MONTELLO, FDI, “SICUREZZA IN CITTA’, SEMPRE PEGGIO”
    AVEZZANO  - Brutto risveglio, questa mattina, per alcuni cittadini di Avezzano. Alle automobili parcheggiate lungo via Montello sono state rubate le ...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: