AVEZZANO RUGBY: SI DIMETTE IL TECNICO TROIANI, SQUADRA AFFIDATA A ROTILIO E QUARTAROLI

AVEZZANO – “Con rammarico riceviamo le dimissioni di Vincenzo Troiani da responsabile della squadra seniores, decisione giunta al termine di un lungo confronto nel quale dirigenza e tecnico non sono riusciti a trovare i presupposti per continuare insieme questa stagione sportiva”.

A renderlo noto la società Isweb Avezzano rugby (Aq) che milita in A1. La guida tecnica della squadra è stata affidata al duo Pierpaolo Rotilio e Roberto Quartaroli. “Lo ringraziamo – si prosegue nella nota – per quanto dato in questi anni alla nostra società, la sua professionalità ha consentito a tanti atleti gialloneri di aumentare le proprie competenze ed i suoi preziosi consigli hanno contribuito a migliorare l’intera organizzazione generale avvicinando tutto il movimento ad un sistema di alto livello”.

“Una scelta difficile – spiega lo stesso Troiani – ma necessaria per permettere a tutti di proseguire la stagione con maggiore serenità. Ringrazio il presidente Alessandro Seritti, la dirigenza e tutti i collaboratori che mi hanno sempre sostenuto con stima ed affetto. Ringrazio Pierpaolo Rotilio, Roberto Quartaroli, Roberto Vernieri, Giulia Blasetti, lo staff medico e di riabilitazione per la professionalità e la dedizione al progetto tecnico. Faccio il mio in bocca al lupo al capitano e alla squadra per questa seconda parte di stagione”.