AVEZZANO, SCIENZE INFERMIERISTICHE: “SCONGIURATO STOP LEZIONI”

AVEZZANO – Scongiurato lo stop delle lezioni del corso di scienze infermieristiche dell’Università dell’Aquila ad Avezzano: per garantire la continuità del corso di laurea messa a rischio dallo spostamento di medicina dello sport della Asl nei locali del Polo formativo, che ha ridotto gli spazi per scienze infermieristiche, il Comune ha messo a disposizione un’aula al Crua in via Pertini dove ha sede la facoltà distaccata di Giurisprudenza di Teramo.

Per il nuovo anno accademico, quindi, il corso di scienze infermieristiche avrà a disposizione più sedi: il Polo formativo e il Crua per le lezioni, mentre le sezioni di esami si svolgeranno nell’aula magna dell’ospedale.

“L’amministrazione Di Pangrazio – commenta l’assessore alla pubblica istruzione, Patrizia Gallese – è sempre in prima linea per consentire agli studenti di Avezzano, Marsica e zone limitrofe di poter frequentare gli studi in Città evitando aggravi di spese. L’obiettivo è quello di costituire un Polo universitario aperto a più atenei”.

“L’aula aggiuntiva al Crua sarà a disposizione da lunedì 18. L’impegno dell’amministrazione, però, non si esaurisce con la messa a disposizione dell’aula temporanea, ma va oltre: prima di tutto ai trasporti. In quest’ottica, mercoledì, alle 16, a Palazzo di città, è in programma un incontro con i dirigenti della Scav per fare il punto sull’attuale organizzazione del servizio e valutare possibili miglioramenti. Oltre alla questione trasporti – aggiunge Gallese – l’amministrazione ha messo in cantiere altri interventi per migliorare la fruibilità della sede distaccata di via Pertini”.