AVEZZANO, SCIOPERO LAVORATORI MUST SERVICE: CGIL-CISL-UIL, “TROPPI PROBLEMI E AZIENDA NON RISPONDE”

AVEZZANO – Giornata di sciopero ieri, giovedì 23 settembre, ad Avezzano (L’Aquila), per i lavoratori della Must Service S.r.l., ditta di pulizie che opera all’interno dello stabilimento LFoundry.

Lo sciopero, organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil rappresentate dagli esponenti sindacali territoriali, Angelo R. Scalcione, Alessandra Salustri e Andrea De Amicis, è stato indetto, come spiegano i tre sindacalisti in una nota, “a causa delle troppe problematiche che si sono venute a presentare in questi mesi. L’azienda a seguito di vari incontri con le organizzazioni sindacali non ha mai dato risposte chiare e rassicuranti ai lavoratori, che ad oggi continuano a lamentare il ritardo del pagamento degli stipendi, e l’utilizzo unilaterale delle ore di ferie per una ipotetica riduzione del capitolato di appalto dichiarato dall’azienda, ad oggi non giustificata dalle ore di straordinario a cui solo alcuni lavoratori in modo discriminatorio sono interessati”.

“Se questo sciopero non porterà le parti a fare dei percorsi condivisi e rispettati, non si escluderanno altre azioni di lotta”, concludono.