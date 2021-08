AVEZZANO, SCONTRO FRONTALE IN VIA NUOVA: GRAVE UN’INTERA FAMIGLIA

AVEZZANO – Incidente frontale, ieri pomeriggio, in via Nuova ad Avezzano, con due mezzi coinvolti e un’intera famiglia che finita in pronto soccorso.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i feriti sono padre, madre e il loro figlio adolescente tutti di nazionalità marocchina. Ad avere la peggio, il giovane di 16 anni. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Serio anche lo stato di salute dei suoi genitori, entrambi 48enni. Sotto choc, ma illeso il conducente del secondo mezzo coinvolto.

Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria con a bordo al famiglia procedeva in direzione Sud, mentre il furgone condotto da un marsicano stava per svoltare verso un magazzino che si occupa della lavorazione delle patate sulla corsia di marcia opposta e uno dei veicoli coinvolti ha invaso la carreggiata opposta

Sul posto, gli agenti della polizia locale di Avezzano, guidati dal comandante Luca Montanari. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente.