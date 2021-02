AVEZZANO: SEGNALAZIONE GENOVESI, “NASI ROSSI IN CERCA DI FONDI, PRESTATE ATTENZIONE”

AVEZZANO – “Questa mattina alcuni titolari di attività commerciali che operano sul territorio comunale di Avezzano mi hanno segnalato la presenza di una presunta associazione Nasi Rossi che va in giro a chiedere delle donazioni. A marzo dello scorso anno andò in scena una truffa proprio nella Marsica molto simile: falsi volontari dei Nasi Rossi chiedevano soldi per progetti solidali. Alla luce di ciò è bene prestare la massima attenzione”.

A segnalarlo sul suo profilo facebook è Tiziano Genovesi, consigliere comunale di Avezzano, esponente della Lega e candidato sindaco del centrodestra.

“Il fatto è stato già segnalato alle Forze dell’ordine che provvederanno a fare ulteriori verifiche.

Nel frattempo invito tutti alla prudenza e a chiedere quante più informazioni possibili alle associazioni che chiedono donazioni affinché gli aiuti arrivino davvero a chi ne ha bisogno”, si legge ancora nel post.

