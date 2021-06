AVEZZANO: SERVIZIO MENSE, DA LUNEDÌ VIA ALLE DOMANDE, STOP A CHI HA DEBITI SUPERIORI A 100 EURO

AVEZZANO – Al via le iscrizioni on-line per usufruire del servizio mensa dell’anno scolastico 2021/2022 nelle scuole d’infanzia e primarie statali dell’intero territorio comunale. Le domande al Comune potranno essere presentate da lunedì 28 giugno fino al 16 agosto tramite lo sportello on line https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/ compilando il modulo su “Servizi scolastici per l’infanzia”.

“Al momento della presentazione della domanda”, ricorda l’assessore alle politiche scolastiche, Patrizia Gallese, “il richiedente dovrà risultare in regola con i pagamenti relativi alle annualità precedenti o aver chiesto e ottenuto la rateizzazione del debito oppure impegnarsi a saldare il debito entro il 31 dicembre 2021”. Per chi ha un debito superiore a 100 euro e non si mette in regola, dopo le operazioni di prassi, scatta la sospensione del servizio mensa. L’iscrizione -tramite un codice Pan che serve a identificare l’alunno- può essere effettuata anche attraverso i siti istituzionali dei quattro istituti comprensivi che svolgono un’importante funzione di raccordo con l’Ente.

Porte aperte alle famiglie “meno abbienti”: sempre sul sito sono disponibili gli stampati per le richieste di agevolazione sulla tariffa che possono essere presentate online o tramite pec all’indirizzo comune.avezzano.aq@postecert.it oppure mediante consegna all’ufficio protocollo in Piazza della Repubblica. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici comunali competenti ai numeri 0863- 501460; 0863-501377; 0863-501464; 0863-501323.