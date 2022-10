AVEZZANO: SI E’ SPENTA ANGELA RAGLIONE, LUTTO NELLA MARSICA

AVEZZANO – “Questa mattina, la migliore collaboratrice del Centro Antiviolenza della Croce Rossa di Avezzano, la dottoressa Angela Raglione, ci ha lasciati. Non ho le forze per ricordare tutte le sue attività e le innumerevoli persone che ha sollevato dal dolore. Invito tutti a ricordarla nella preghiera e nel ricordo, con grande senso di rispetto e di gratitudine”.

Un breve messaggio che non riesce a celare il profondo dolore, quello della professoressa Maria Teresa Letta, per la prematura scomparsa di Angela Raglione, che si è spenta poco prima di compiere 58 anni, dopo aver combattuto contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Assistente sociale e figura di spicco del centro antiviolenza della Croce Rossa di Avezzano, la sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella Marsica, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio che da questa mattina invadono i social.

“Lavoratrice instancabile da sempre in prima linea, la ricorderemo per la sua dedizione al lavoro, la sua disponibilità e generosità”,scrive il Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Abruzzo. L’Amministrazione comunale di Celano scrive: “Chi ha avuto modo di conoscerla, personalmente e lavorativamente, non può non ricordare la sua disponibilità cordialità e professionalità”.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di AbruzzoWeb.