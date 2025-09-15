AVEZZANO: SI E’ SPENTO A 68 ANNI FRANCO GENOVESI, PADRE DI TIZIANO, CAPOGRUPPO FI IN COMUNE

AVEZZANO – Si è spento oggi, nell’ospedale della sua Avezzano, all’età di 68 anni, Franco Genovesi, stimato imprenditore nel ramo dell’edilizia, portato via da un male incurabile.
Padre di Tiziano Genovesi, anche lui imprenditore, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, candidato sindaco nelle elezioni del 202o.
Ne hanno dato il triste annuncio lo stesso Tiziano Genovesi, la sorella Alessia, le nipoti e i parenti tutti.
La salma sarà esposta oggi nella Casa Funeraria Rossi in via Nuova 93 fino alle 19.00 e domani martedì dalle ore 9.00 alle ore 15.30.
I funerali avranno luogo sempre domani alle ore 16.00 nella chiesa di San Pio X ad Avezzano.
