AVEZZANO: SI E’ SPENTO L’AVVOCATO MARGUTTI, EX PARLAMENTARE E CONSIGLIERE REGIONALE

AVEZZANO – Si è spento all’età di 86 anni l’avvocato avezzanese Ferdinando Margutti, ex parlamentare e consigliere regionale della Democrazia Cristiana. Componente per molti anni della Fondazione Carispaq.

Protagonista indiscusso nella battaglia per il riconoscimento di Avezzano provincia e soprattutto del riconoscimento della Facoltà di Giurisprudenza sempre ad Avezzano.

Franco Colucci, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avezzano, nell’esprimere il suo cordoglio, lo definisce, “un leone degli avvocati, un esempio per la sua passione e la sua combattività. Ha insegnato a tutti come si esercita la professione, come si affronta un problema di diritto, come si sta in udienza. Nel Foro si sentirà la sua assenza”.

IL CORDOGLIO DI GABRIELE DE ANGELIS, EX SINDACO DI AVEZZANO

“Con profondo dolore apprendo la notizia della scomparsa dell’amico e maestro, l’avvocato Ferdinando Margutti”.

A scriverlo, in una nota, l’ex sindaco Gabriele De Angelis.

“Ho avuto modo di frequentare il suo studio da ragazzo nei primi anni ’90, le sue lezioni di politica e di vita sono ancora impresse nella mia mente – racconta De Angelis -. Uomo di grande cultura, di rare qualità morali ed etiche e fortemente ancorato alla sua ideologia Cattolica-liberale che ha difeso contro tutto e tutti così come ha sempre rappresentato al meglio la sua terra, la Marsica di cui era profondamente legato. Un uomo che ricorderò per sempre, un uomo di altri tempi. Ciao Nando”.

