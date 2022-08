AVEZZANO: SOLE 24 ORE ESALTA OSTERIA CONTEMPORANEA MAMMARÒSSA DI FRANCO FRANCIOSI

AVEZZANO – festeggia il suo decennale ad Avezzano “Mammaròssa”, l’osteria contemporanea, così come lui stesso l’ha definita, creata e sviluppata dallo chef avezzanese “doc”, Franco Franciosi, con un omaggio del quotidiano economico-finanziario “Il Sole 24Ore”, nel suo speciale “Weekend” che ha dedicato un lungo servizio alla ristorazione di qualità in giro per l’Italia.

Per l’Abruzzo la scelta è caduta su “Mammaròssa” di Avezzano, che l’autore del pezzo, il giornalista Federico Di Cesare Viola, definisce “un atto di coraggio per “far conoscere la Marsica più autentica, i suoi artigiani e le sue tradizioni, attraverso piatti intensi eppure sottili. Un atto di coraggio premiato dai risultati e al contempo un simbolo del saper fare di Avezzano e degli avezzanesi.

L’Amministrazione comunale di Avezzano “si congratula con Franco Franciosi e con tutto lo staff di “Mammaròssa”, al quale augura successi e traguardi sempre maggiori. Un esempio di come anche ad Avezzano si possa fare buona imprenditoria. Per questo il Comune di Avezzano intende stringere sempre più il rapporto con le forze economiche attive della città affinché, cercando insieme soluzioni alle necessità primarie e infrastrutturali, nella città si possa veder nascere e svilupparsi un’imprenditoria nuova, giovane e capace di attrarre investimenti, creando buona occupazione”.