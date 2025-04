AVEZZANO: SORPRESO CON LA COCAINA IN AUTO, ARRESTATO 37ENNE STRANIERO

AVEZZANO – Un’auto grigia, parcheggiata lungo la strada: l’equipaggio della pattuglia conosce molto bene l’uomo alla guida, è 37enne di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, che abita in tutt’altra parte della città.

Così, sabato pomeriggio, in un quartiere periferico di Avezzano, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, fa scattare immediatamente i controlli e le circostanze giustificano una perquisizione personale e veicolare.

Nell’auto rinvengono un involucro contenente alcuni grammi di cocaina, parte della quale già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente, il bilancino ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati dai Carabinieri, così come la somma di alcune centinaia di euro trovata addosso al 37enne, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.