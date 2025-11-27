AVEZZANO: SPACCATA IN DUE NEGOZI POI SVALIGIATI, INDIVIDUATI I RESPONSABILI 

AVEZZANO – Un colpo lampo nella notte del 22 novembre nel cuore della città, dove due negozi sono stati presi di mira da malintenzionati che hanno portato a termine una violenta “spaccata”. I malviventi, dopo aver sfondato la vetrina di due esercizi commerciali siti nel centro, utilizzando come strumento di effrazione un mattone di cemento, nel giro di pochi minuti hanno razziato diversi articoli di informatica, telefonia e l’incasso della giornata, prima di dileguarsi convinti di averla fatta franca.

La Polizia di Stato, che si è attivata immediatamente, dopo la segnalazione dei proprietari, ha messo in moto la macchina investigativa.

Gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno subito effettuato il sopralluogo sul posto ed avviato una ricognizione dell’area, mentre gli investigatori della squadra anticrimine hanno poi analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina e privati presenti nella zona.

Grazie a un rapido incrocio dagli elementi raccolti, quali le tracce lasciate in loco, i movimenti dell’auto sospetta nonché dalla ricostruzione dei momenti cruciali del colpo, i poliziotti sono riusciti a risalire in pochissime ore agli autori di uno dei due furti, mentre sono ancora in corso le indagini per l’individuazione degli autori dell’altro episodio delittuoso.

I due, già noti agli investigatori e monitorati per precedenti episodi, sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento, e la loro posizione è ora sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità e la loro posizione sul territorio nazionale.