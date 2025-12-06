AVEZZANO – Dall’8 dicembre, primo giorno di festività natalizie, fino al 7 gennaio 2026, giorno che segue la ricorrenza dell’Epifania: questo è il lasso di tempo individuato dall’Amministrazione comunale di Avezzano per l’efficacia della nuova ordinanza, annunciata già nei giorni scorsi e firmata oggi stesso dal primo cittadino Giovanni Di Pangrazio.

Il testo dispone il divieto temporaneo di vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 di ogni giorno fino alle ore 6 del mattino successivo.

Come si legge in una nota, il provvedimento, “che impone un’efficace stretta alla distribuzione e al consumo di bevande alcoliche soprattutto in pieno centro”, coinvolge, come recita lo stesso testo dell’ordinanza, “i soli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le attività che operano per il tramite di distributori automatici”.

“Vogliamo un Natale sereno, spensierato, da vivere in famiglia e in compagnia della nostra comitiva di amici più cari – afferma il sindaco – Per questo, ho trovato giusto irrigidire un aspetto a tratti anche pericoloso e rischioso soprattutto per i nostri giovani, proteggendo la loro salute e aumentando la sicurezza delle persone nelle ore serali e notturne, con gli strumenti legislativi che sono in mio possesso. In questi giorni di festa e di eventi attrattivi, aumenterà di certo la concentrazione di residenti e passanti: la misura adottata è ovviamente a scopo preventivo; si punta, cioè, a spegnere sul nascere possibili situazioni di schiamazzi notturni, tensioni o episodi di conflittualità. La città deve essere vissuta da tutti allo stesso modo e con le stesse modalità”.

L’ordinanza mira anche ad eliminare l’eventuale abbandono di rifiuti e bottiglie di vetro.

La limitazione della vendita di alcolici e superalcolici riguarderà il centro cittadino e, quindi, tutta l’area del quadrilatero delimitato da Via Roma, Via Monte Velino, Via Montello e Via XX Settembre, con l’inclusione di queste stesse arterie stradali nella perimetrazione.

Si ricorda che il non rispetto dell’ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, che prevede il pagamento di una somma tra i 500 e i 5 mila euro.