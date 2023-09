AVEZZANO: STUDENTE ACCERCHIATO E PICCHIATO DA UNA GANG DI BULLI IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

AVEZZANO – Uno studente celanese di 18 anni è stato accerchiato a aggredito da cinque bulli il primo giorno di scuola. Il fatto, secondo quanto riferisce il Centro, è avvenuto nei pressi della scuola superiore da lui frequentata ad Avezzano.

Secondo quanti dicono i genitori degli alunni ci sono stati altri episodi simili da parte della stessa gang che agisce con coltelli e tirapugni. Il ragazzo, secondo quanto si è appreso, è stato poi medicato in ospedale in condizioni non gravi ma si tratta comunque di un episodio che mina fortemente la sua serenità.

il caso potrebbe essere risolto con la visione dei filmati delle telecamere esterne e con l’audizione di testimoni. Ma le incursioni di queste baby fang cominciano a essere davvero troppe per non sollecitare provvedimenti drastici.