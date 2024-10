AVEZZANO: SUCCESSO DELLA GIORNATA ECOLOGICA ORGANIZZATA DA TEKNEKO SUL SALVIANO

AVEZZANO – Si è svolta con grande partecipazione la giornata ecologica organizzata da Tekneko, in collaborazione con il Comune di Avezzano (Aq) e diverse associazioni locali, sul Monte Salviano. L’evento ha visto protagonisti cento giovani studenti di prima media, una classe per ogni istituto comprensivo di Avezzano, che hanno avuto l’opportunità di immergersi nella natura e apprendere importanti lezioni sul rispetto dell’ambiente.

Le attività proposte sono state numerose e coinvolgenti, tanto da offrire ai ragazzi l’occasione di entrare in contatto diretto con il territorio e le sue ricchezze. Gli addetti Tekneko presenti sul Monte Salviano hanno spiegato ai ragazzi il ciclo dei rifiuti e illustrato le buone regole per una corretta raccolta differenziata. I giovani hanno potuto esplorare poi i mezzi di soccorso della Protezione civile di Avezzano, indossare i caschi e comprendere le procedure da seguire in caso di incendio. Grazie a un video curato da Mirco Masciovecchio, i ragazzi hanno scoperto qualcosa in più sulla fauna nella riserva del Salviano. La lezione sulla flora locale, tenuta da Ruffino Sgammotta e Alessio Macerola, ha approfondito ulteriormente le caratteristiche naturali della riserva insegnando ai giovani a contare gli anni di un albero e a riconoscere le specie di flora e fauna presenti.

Non è mancato un momento dedicato agli amici a quattro zampe, con l’associazione ASD 4 Zampe che ha illustrato ai partecipanti come prendersi cura dei cani e il loro ruolo nella vita quotidiana. Al termine della giornata, una merenda offerta da Coop Centro Italia ha ricaricato i ragazzi, mentre la Croce Blu ha garantito la sicurezza per tutta la durata dell’evento.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo mostrato dai ragazzi”, ha commentato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, facendoli diventare cittadini consapevoli e attenti al futuro del nostro pianeta”.

Anche Maria Antonietta Dominici e Alessandro Pierleoni, rispettivamente assessore all’Ambiente e assessore alla Riserva del Salviano, hanno espresso apprezzamento per la giornata: “La riserva del Salviano è un patrimonio naturale da preservare e valorizzare. Grazie a iniziative come questa, possiamo educare i giovani all’importanza della sostenibilità e della protezione dell’ambiente che ci circonda.”

—