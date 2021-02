AVEZZANO: TASK FORCE ECO-SISMA BONUS, GENOVESI, “SELEZIONE TRASPARENTE, NO ‘AMICI DEGLI AMICI'”

AVEZZANO – “In che modo verranno assunte le nuove unità, annunciate dall’amministrazione Di Pangrazio, che andranno a formare la task force per l’esame delle richieste di applicazione dell’ eco-sisma bonus al Comune di Avezzano?”.

A chiederlo è il consigliere comunale di Avezzano e coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila, Tiziano Genovesi, che esprimendo un ringraziamento al sindaco Giovanni Di Pangrazio “per lo sforzo profuso nel chiedere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) la copertura economica al piano”, sottolinea “l’importanza di un percorso meritocratico che permetta di far scendere in campo le migliori eccellenze del territorio”.

In quest’ottica, Genovesi chiede al primo cittadino di “avviare una procedura di selezione pubblica, un bando di concorso chiaro che valorizzi le qualità dei nostri professionisti e non degli ‘amici degli amici'”.

“Il fatto di snellire le procedure per favorire l’accesso al bonus non può e non deve essere utilizzato come scudo – ribadisce Genovesi – I cittadini chiedono trasparenza, il primo cittadino nel Consiglio comunale del 13 gennaio scorso ha parlato di ‘una selezione tramite colloquio immediato per poter vedere chi è idoneo’. La Città merita risposte chiare e procedure accessibili”.

“In un momento davvero molto delicato, segnato da crescenti difficoltà in ogni settore e in particolare per il mondo del lavoro, colpito da una crisi senza precedenti, l’assunzione part-time di 10 istruttori tecnici, per la durata di un anno, rappresenta una buona notizia. In questa fase, però, è assolutamente necessario costruire un percorso quanto più trasparente e corretto possibile”, conclude Genovesi.

Download in PDF©