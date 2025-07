AVEZZANO: TEKNEKO S’AGGIUDICA L’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEGLI AEROPORTI DI ROMA

AVEZZANO – La Tekneko, azienda leader di Avezzano (L’Aquila) nei servizi di igiene urbana, si è aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana degli Aeroporti di Roma. A partire dalle prossime settimane, Tekneko si occuperà della pulizia e della gestione dei rifiuti nell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma), uno dei più importanti hub aerei globali.

Questo nuovo incarico rappresenta un’opportunità di grande responsabilità e prestigio per Tekneko. L’aeroporto di Fiumicino, con oltre 48 milioni di passeggeri transitati nel 2024 e circa 200 destinazioni connesse, di cui oltre 100 internazionali, è un punto di riferimento fondamentale per il trasporto aereo in Italia e in Europa. La gestione dei rifiuti in un contesto così dinamico e ad alta frequentazione richiede standard operativi elevatissimi e un impegno costante per garantire la massima efficienza e pulizia. Obiettivi che Tekneko si è posta di raggiungere già a partire dai primi mesi di lavoro.

“Siamo estremamente fieri di questa nuova sfida”, ha dichiarato Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko, “l’affidamento di un servizio così cruciale per Aeroporti di Roma testimonia la fiducia riposta nella nostra esperienza e nella qualità del nostro operato. Per Tekneko, che già serve quasi mezzo milione di abitanti in numerosi comuni di Abruzzo, Lazio, Puglia e Marche, questo appalto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra crescita e nel consolidamento della nostra leadership nel settore. Affronteremo questo impegno con la professionalità e la dedizione che ci contraddistinguono, consapevoli dell’importanza di contribuire al decoro e all’efficienza di una delle principali porte d’accesso al nostro Paese”.

L’acquisizione di questo appalto rafforza la posizione di Tekneko come partner strategico per la gestione dei servizi di igiene urbana su larga scala, confermando la capacità dell’azienda abruzzese di operare in contesti complessi e di elevata visibilità. Un nuovo traguardo e anche un nuovo impegno per tutta la squadra Tekneko.