AVEZZANO: TENTA DI RUBARE ALLA STAZIONE PISTOLA A VIGILANTES, ARRESTATO 30ENNE STRANIERO

AVEZZANO – Stazione ferroviaria, prime ore del mattino, un 30enne di origine straniera si è avvicinato ad un addetto alla vigilanza e gli ha chiesto una sigaretta. Al rifiuto della guardia giurata, l’uomo dapprima ha iniziato ad inveirgli contro, e poi lo ha aggredito, tentando di sfilargli la pistola dalla fondina.

A seguire il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Avezzano, che si precipitata nel piazzale della stazione ferroviaria e ha bloccato il 30enne, che nel frattempo aveva raccolto un grosso sasso da terra e lo mostra all’equipaggio della gazzella con fare minaccioso.

Il giovane, privo di documenti, è stato bloccato e accompagnato in caserma e identificato, prima di procedere al suo arresto in flagranza per tentata rapina aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale.

Attenderà l’esito dell’udienza di convalida nel carcere San Nicola di Avezzano, dove è stato condotto su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo marsicano.

Il 30enne, già gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, è stato anche segnalato alla Prefettura di L’Aquila come assuntore di stupefacenti, dal momento che la perquisizione personale operata a suo carico ha permesso di rinvenire alcuni grammi di hashish per uso personale.