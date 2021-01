AVEZZANO – E’ tornato libero Jarrar Ayoub Ayoub, il marocchino che l’anno scorso provocò l’incidente stradale sulla Tiburtina, dove perse la vita la giovane Sara Sforza di Aielli.

Jarrar Ayoub Ayoub era finito prima in carcere e in seguito ai domiciliari. A giugno inizierà il processo che lo vede imputato, l’uomo che venne portato in ospedale a seguito dell’incidente risultò positivo all’alcol test.

