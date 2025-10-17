AVEZZANO: TRAGICO INCIDENTE ALL’ALBA, AUTO CONTRO PALO, MUORE GIOVANE DI CELANO

Tragico incidente questa mattina nei pressi di una rotatoria all’ingresso di Avezzano lungo la via Romana: a perdere la vita un 21enne di Celano
Da una prima ricostruzione, l’auto ha improvvisamente sbandato, andando a schiantarsi violentemente contro un palo di sostegno della linea elettrica.
Da quanto è stato possibile apprendere, non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto Vigili del Fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione del personale del 118, giunto insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.
- AVEZZANO: TRAGICO INCIDENTE ALL’ALBA, AUTO CONTRO PALO, MUORE GIOVANE DI CELANOTragico incidente questa mattina nei pressi di una rotatoria all’ingresso di Avezzano lungo la via Romana: a perdere la vita un 21enne di Celano ...