AVEZZANO: TRAGICO INCIDENTE ALL’ALBA, AUTO CONTRO PALO, MUORE GIOVANE DI CELANO

17 Ottobre 2025 10:14

L'Aquila - Cronaca

Tragico incidente questa mattina  nei pressi di una rotatoria all’ingresso di Avezzano lungo la via Romana: a perdere la vita un 21enne di Celano

Da una prima ricostruzione, l’auto ha improvvisamente sbandato, andando a schiantarsi violentemente contro un palo di sostegno della linea elettrica.





Da quanto è stato possibile apprendere, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto  Vigili del Fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione del personale del 118, giunto insieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. AVEZZANO: TRAGICO INCIDENTE ALL’ALBA, AUTO CONTRO PALO, MUORE GIOVANE DI CELANO
    Tragico incidente questa mattina  nei pressi di una rotatoria all’ingresso di Avezzano lungo la via Romana: a perdere la vita un 21enne di Celano ...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: