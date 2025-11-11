AVEZZANO – Domenica scorsa non è stata una giornata qualunque per i poliziotti penitenziari di stanza al carcere di Avezzano (L’Aquila). Durante una operazione di perquisizione condotta ad hoc dagli uomini del Comandante Roberto Cerino è stata trovata droga (con molta probabilità cocaina), abilmente occultata nel doppio fondo di una scarpa e suddivisa in 14 dosi.

La sostanza stupefacente è stata trovata addosso a un uomo arrestato e condotto in carcere dalla polizia di Stato.

A darne notizia è Mauro Nardella, segretario nazionale Cnpp-Spp. “Prosegue senza sosta”, dice, “la magnifica opera di rilancio motivazionale data dal Commissario Capo Cerino ad un gruppo di Baschi blu che, e la riprova ce la danno proprio le donne e gli uomini in servizio ad Avezzano, quando vengono messi nelle condizioni di operare con serenità e fiducia, impostando il tutto su dell’ottima comunicazione e la giusta attribuzione di competenze, produce, eccome se lo fa, i suoi frutti.- afferma Nardella- al sovrintendente e all’agente che hanno svolto i controlli sarà proposta una giusta ricompensa alla competente Commissione dipartimentale. Complimenti vanno a loro e, ovviamente, anche al comandante Cerino che sta facendo di Avezzano un carcere davvero efficiente”.

AVEZZANO: TROVATA DROGA IN CARCERE, ERA NASCOSTA NEL TACCO DELLA SCARPA DI UN DETENUTO AVEZZANO - Domenica scorsa non è stata una giornata qualunque per i poliziotti penitenziari di stanza al carcere di Avezzano (L'Aquila). Durante una ...