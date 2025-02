AVEZZANO: UN FUCILE E DROGA TROVATI IN UN’OFFICINA ABUSIVA SEQUESTRATA DALLA POLIZIA

AVEZZANO -Il sinergico intervento degli uomini della Polizia di Stato dell’Aquila nell’ambito di un servizio “alto impatto”, ha portato al sequestro di sostanza stupefacente, un fucile, numerosi veicoli e un’intera area adibita ad officina meccanica abusiva. In particolare i poliziotti della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. e della Sottosezione della Polizia Stradale di Avezzano (AQ), hanno proceduto a specifici servizi presso un’abitazione sita in località Forme di Massa d’Albe, luogo di residenza di un cittadino italiano.

L’operazione eseguita presso del domicilio dell’uomo e svolta con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato di Pescara, ha permesso di rinvenire un discreto quantitativo di stupefacente del tipo cocaina e hashish, suddivisa in dosi nonché del materiale per il confezionamento ed un fucile ad aria compressa di spiccata potenzialità offensiva. La persona è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente e per l’illecita detenzione dell’arma. Nell’abitazione dell’uomo inoltre è stata scoperta una vera e propria officina meccanica priva di ogni forma di autorizzazione.

All’interno sono stati rinvenuti 15 veicoli in fase di riparazione, sei dei quali privi di assicurazione e sequestrati ed i restanti riaffidati a proprietari. L’intera area e tutta l’attrezzatura speciale sono state sequestrate per il non corretto smaltimento dei rifiuti ed il gestore abusivo è stato denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria e gli sono state altresì comminate sanzioni amministrative. L’attività della Polizia di Stato ha permesso la bonifica di un’area a ridosso del Parco Sirente Velino che ne minava pericolosamente l’ecosistema.