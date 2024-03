AVEZZANO: VETRINE SPACCATE E FURTI IN DUE NEGOZI, ARRESTATO 29ENNE MAGREBINO

AVEZZANO – Ancora una denuncia a carico di un 29enne individuato dai carabinieri e ritenuto il responsabile di almeno due furti commessi negli ultimi quindi giorni, e sempre in orario notturno, ai danni di due attività commerciali.

Questo il risultato del lavoro svolto dai militari della stazione capoluogo che, muovendo dalle denunce sporte dai commercianti danneggiati, sono riusciti a identificare il presunto autore dei furti di alcune centinaia di euro sottratte dalle casse di un bar e di una pizzeria ricadenti in pieno centro cittadino.

Il giovane indentificato avrebbe agito sempre allo stesso modo ma in tempi diversi. Si tratta, praticamente, di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, un magrebino già indagato e arrestato in passato per aver messo a segno altri furti mediante una collaudata tecnica della c.d. “spaccata” che, oltre al furto in sé, cagiona gravi danni ai negozi saccheggiati.

L’informativa dei carabinieri, ricca di elementi di prove a carico dell’uomo, derivanti anche dall’estrapolazione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, è stata assunta al protocollo della procura della Repubblica di Avezzano. Conseguente l’iscrizione del 29enne nel registro degli indagati.