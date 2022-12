AVEZZANO: VIDEOSORVEGLIANZA, PARTE UN PIANO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E RESIDENTI

AVEZZANO – Il Comune di Avezzano avvia un programma di stretta collaborazione con i cittadini, finalizzato a potenziare la rete della videosorveglianza. Il progetto deliberato dalla Giunta Comunale, prevede la possibilità per singoli cittadini, associazioni, imprenditori ed esercenti e per i condomini, di “adottare” una o più telecamere di sorveglianza con le quali poter tenere sotto controllo un piccolo settore della città.

Gli interessati potranno, tramite il versamento di un contributo che varia dai 1.900 ai 2.900 euro, donare all’Amministrazione una telecamera che sarà poi inserita nel circuito di quelle già in gestione presso il Comando della Polizia Locale di Avezzano.

Il Comune di Avezzano provvederà poi alla manutenzione dell’impianto e alla gestione delle immagini secondo le normative vigenti, sia in tema di videosorveglianza, che in quelle che regolano il trattamento dei dati personali. Coloro che fossero interessati al programma di potenziamento della videosorveglianza per la sicurezza pubblica, possono farlo inviando una domanda, intestata al Sindaco di Avezzano, seguendo lo schema allegato alla delibera.

«È necessario che cittadini e Amministrazione comunale cooperino sempre più – afferma l’assessore alla sicurezza e Polizia Locale Roberto Verdecchia -. Questo programma, che prevede una collaborazione e interazione stretta fra Comune e residenti, quindi, rientra proprio in quest’ottica. Collaborare alla sorveglianza della città, mettendo in condizioni la Polizia Locale e di conseguenza le altre forze dell’ordine, di intervenire in caso di bisogno, è il maggiore e più convincente deterrente nei confronti di coloro che abbiano in mente di non comportarsi civilmente.

“Avezzano città di tutti e per tutti”, quindi dobbiamo cooperare tutti insieme – conclude l’assessore Verdecchia -, amministratori e cittadini, affinché la nostra città sia la città della sicurezza, dell’inclusione e della bellezza».