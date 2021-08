AVEZZANO, VIETATO INGRESSO A CANE SOCCORRITORE. LEGA: “GESTO INACCETTABILE SENZA GIUSTIFICAZIONI”

AVEZZANO – “Un accaduto che ha lasciato interdetta una comunità intera. Ieri, in occasione della serata organizzata in onore dei nostri 4 angeli del Velino, non è stato consentito l’ingresso al cane da soccorso Jack”.

Lo scrivono in una nota i membri del Dipartimento Regionale Lega Salvini Premier Abruzzo per “il benessere e la salute degli animali” Francesca Leone e Gigliola Di Domenico.

Il fatto è accaduto ieri sera all’ex Arssa di Avezzano quando, nell’ambito di un evento dedicato ai quattro giovani dispersi sul Monte Velino, durante la settimana marsicana, è stato negato l’ingresso al conduttore Fabrizio Fracassi e al cane da soccorso, ormai in pensione Jack.

“Un gesto che non trova alcuna giustificazione – scrivono le esponenti della Lega – È inaccettabile quello che è accaduto ieri ad Avezzano e lo è ancor più se dovessimo dare ascolto alle assurde giustificazioni che ci giungono in queste ore. La tutela del territorio è ben altra cosa che la mancanza di sensibilità e civiltà nei confronti dei nostri amici a 4 zampe. In questo caso poi stiamo parlando di Jack, che ha passato la maggior parte della sua vita proprio a difesa e supporto di noi esseri umani, senza mai risparmiarsi”.

“Ci auguriamo che il vicesindaco Domenico Di Berardino prenda le distanze da tali comportamenti e dal trattamento riservato al povero Jack. Questi angeli a 4 zampe vivono per semplici carezze, le stesse che Jack fino a qualche tempo fa otteneva dopo aver incrociato gli occhi di chi traeva in salvo. Perché lui non hai mai fatto una selezione nella sua missione, né ha mai discriminato nessuno”.