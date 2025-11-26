AVEZZANO: VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO DALL’EX CONVIVENTE E FINISCE IN CARCERE

AVEZZANO – La Polizia di Stato dell’Aquila ha arrestato un cittadino extracomunitario per violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’abitazione della vittima ed ai luoghi dalla stessa frequentati.

Nella fattispecie, gli agenti della Squadra Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L’Aquila), nell’ambito di una più ampia indagine finalizzata alla ricerca dei presunti autori di illeciti commessi nel territorio marsicano, hanno effettuato accertamenti presso alcuni luoghi di ritrovo degli stessi, verificando che il sospettato aveva fatto rientro presso l’abitazione della ex convivente, in aperta violazione dei divieti.

Immediatamente gli agenti hanno proceduto al suo arresto, e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, alla sua traduzione presso la locale Casa Circondariale.

I provvedimenti violati erano stati emessi dalla locale Procura della Repubblica in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, per i quali il cittadino extracomunitario in questione era stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato solo qualche giorno prima.