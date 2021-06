AVEZZANO: VOLONTARI E SCOUT RIPULISCONO LA PINETA, TEKNECO, “GRANDE PARTECIPAZIONE”

AVEZZANO – Volontari e scout ripuliscono la pineta di Avezzano. Una grande partecipazione ha fatto da cornice alla giornata ecologica iniziata ieri mattina con la consegna, da parte degli addetti Tekneko, di guanti, sacchi e materiale informativo ai partecipanti.

Dopo un coordinamento iniziale e un momento di confronto sull’importante lavoro che si andava a svolgere, l’appuntamento patrocinato dal Comune di Avezzano e organizzato in collaborazione con il gruppo di Avezzano Scout 1, è entrato nel vivo.

Tanti volontari hanno affiancato i ragazzi del gruppo Scout 1 nelle attività di pulizia con il supporto del personale Tekneko che ha poi provveduto a riunire il materiale trovato qui e là e a caricarlo sui mezzi. Le squadre al lavoro nel polmone verde della città hanno raccolto 240 chili di carta, 100 chili di vetro, 70 chili di plastica e 250 chili di indifferenziato. Un lavoro meticoloso che ha permesso ai ragazzi, armati di guanti e sacchi, di togliere anche la minima traccia di degrado e di restituire alla città un’area verde pulita.

“Vedere tanta partecipazione e tanta voglia di pulire un’area importante come quella della pineta ci riempie il cuore di gioia”, ha commentato il presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo a margine dell’iniziativa, “sono stati raccolti centinaia di chili di rifiuti, di ogni genere, abbandonati in un’area che dovrebbe essere un punto di riferimento per chi ama trascorrere del tempo immerso nella natura. Gesti che continuano a essere irrispettosi sia dell’ambiente in cui viviamo, sia dei tanti cittadini corretti che seguono la raccolta differenziata e non lasciano carte, involucri di plastica o bottiglie di vetro dove capita. Mi auguro che con iniziative come la giornata ecologica di oggi si possa iniziare a invertire la rotta per poter un giorno finalmente basta all’abbandono dei rifiuti”.

I ragazzi che hanno aderito all’appuntamento hanno ricevuto in dono da Tekneko gadget e materiale informativo sull’importanza della differenziazione dei rifiuti. Gli addetti della società che gestisce il servizio di igiene urbana in città hanno provveduto poi a ritirare tutti i sacchi di immondizia raccolta, divisi per tipologia, a caricarli sui mezzi e a smaltirli correttamente.