AVEZZANO: CRAC SUPERMERCATI, TRA I 7 INDAGATI ANCHE L’AVVOCATO PARIS. L’INCHIESTA PARTE DA TIVOLI

AVEZZANO – Il presidente dell’Avezzano calcio, l’avvocato e imprenditore Gianni Paris, è indagato in un procedimento penale della procura di Tivoli per una presunta bancarotta nell’ambito di un fallimento di 4 supermercati con punti di vendita nel Lazio e anche nella Marsica.

Insieme a lui sono sotto indagine altre sei persone. Gli altri sospettati sono Massimo Palmieri, Daniele Caringi, Costantino Lucarelli, Antonella Mancini, Lorenzo Palmieri, Andrea Corazza. Le contestazioni sono diverse ma quella sostanziale è di aver contribuito a vario titolo a sottrarre soldi e quote dalla massa patrimoniale dalla società fallita che possedeva i supermercati per cederli a persone compiacenti per evitare che finissero ai creditori.

L’accusa mossa a Paris, tutta da provare, è di aver continuato a operare nell’ambito commerciale pur essendo interdetto.

I supermercati avevano sede ad Avezzano Tagliacozzo e Subiaco come riporta il Centro e va precisato che l’Avezzano calcio è del tutto estraneo alle indagini che sono state fatte dalla Finanza dopo la denuncia di alcuni addetti dei supermercati che non ricevevano più lo stipendio.