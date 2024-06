AVS-RADICI IN COMUNE: “PRONTI A DIFENDERE PESCARA DALLE DESTRE”

PESCARA – “Aver preso 3073 voti alle amministrative di Pescara, pari al 5,2% è per noi un risultato straordinario, come “Avs – Radici in comune”, che arriva dopo l’altrettanto eccezionale risultato alle Europee, termometro di un progetto politico che cresce facendo leva sulla partecipazione e l’attenzione ai bisogni di giustizia sociale e ambientale. Ma siamo amareggiati di non essere riusciti a mandare a casa Carlo Masci e le destre che hanno già fatto vedere in questi anni quanto siano pericolose per il nostro territorio”.

“Per una manciata di voti non riusciamo ad arrivare al ballottaggio dove siamo sicuri che Carlo Costantini avrebbe giocato una partita importante. Non possiamo non rinnovare il nostro ringraziamento a Carlo Costantini per l’enorme generosità con cui ha condotto una campagna elettorale difficilissima. Le candidate e i candidati della nostra lista “Avs- Radici in Comune” hanno messo a disposizione del progetto politico un impegno attivo, ascolto, esperienza e competenze, in dialogo con il territorio per il cambiamento. Un ringraziamento speciale va ai 3070 elettrici ed elettori che ci hanno sostenuto e supportato e alle 30 candidate e candidati che hanno animato con passione e intelligenza questa campagna elettorale. Grazie davvero e complimenti alla nostra neo-eletta consigliera Simona Barba che sarà a disposizione di questo progetto politico per contrastare le politiche aggressive e populiste di un centro destra sempre più arrogante e pericoloso”.