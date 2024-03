AVVIATI DAL COMUNE DELL’AQUILA I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA DI VIALE TAGLIACOZZO

L’AQUILA – Il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila rende noto che sono iniziati in questi giorni i lavori finalizzati alla riqualificazione della regimentazione delle acque e al miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale in Via Tagliacozzo.

A tal fine è stata emessa un’ordinanza che impone l’interdizione al traffico alla sosta dei veicoli del lato destro di Via Tagliacozzo a partire dalla rotatoria di via Antonio Panella sino all’inizio del nuovo marciapiede.

Gli interventi, consistenti nella realizzazione di nuovi marciapiedi e costruzione di un muro di contenimento mediante la realizzazione di micropali in cemento armato, avranno una durata di circa 90 giorni per un costo di circa 380mila euro, finanziati con le risorse del Piano complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma nell’ambito dell’Accordo quadro per la sistemazione delle pavimentazioni stradali della città che ha un valore complessivo di 5 milioni di euro.