AVVIATI DALLA PROVINCIA I LAVORI SULLA STRADA 17 “SVOLTE DI POPOLI” A NAVELLI E COLLEPIETRO

L’AQUILA – Sono stati avviati dall’Amministrazione provinciale dell’Aquila i lavori di rifacimento del corpo stradale della SR 17 “delle Svolte di Popoli”, nei tratti dal km 68 al km 73, ricadenti nei comuni di Navelli e Collepietro. “L’importo complessivo di appalto ammonta a 600 mila euro, aggiudicati alla ditta Ciccone srl, e finanziati con i fondi assegnati alla provincia dal Decreto Ministeriale 123/2020 stanziati nel bilancio 2023 – dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Calvisi, delegato alla viabilità – “Si tratta di un intervento molto importante, in risposta alle richieste delle comunità locali, per migliorare il transito e la sicurezza in una strada che è un fondamentale collegamento per il nostro territorio”.

Soddisfatta per la messa a terra dell’intervento anche la consigliera provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione viabilità, per la quale “si vedono i risultati della attenta programmazione che l’amministrazione provinciale a guida del presidente Angelo Caruso porta avanti, nell’ interesse di tutti i comprensori”.

“Per parlare di sviluppo e rilancio delle aree interne, bisogna continuare ad investire concretamente nella viabilità – concludono Calvisi e Sette – ed è nostro primario obiettivo di mandato, come amministratori provinciali