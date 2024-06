AVVIATI DALLA PROVINCIA LAVORI NELLE STRADE A GORIANO SICOLI, RAIANO, ROCCA DI MEZZO, CASTEL DI IERI

L’AQUILA – Sono stati avviati dall’amministrazione provinciale dell’Aquila i lavori di rifacimento del manto viario nelle strade Sp 11 “Sirentina” ed Sp 9 “Marsicana”, che interessano i comuni di Rocca di Mezzo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli e Raiano.

“L’importo complessivo di appalto ammonta a 660 mila euro, aggiudicati alla ditta Codisab srl di Carsoli, e finanziati con i fondi nel bilancio provinciale 2023 – dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Calvisi, delegato alla viabilità – “Si tratta di un primo intervento ormai non più rinviabile, per il rifacimento dei tratti più ammalorati di queste strade, e dove come amministrazione intendiamo sostenere ulteriori investimenti nelle prossime programmazioni dell’ente”.

Soddisfatta per l’avvio lavori anche la consigliera provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione viabilità, per la quale “è fondamentale intervenire su strade per troppo tempo trascurate, e dove finalmente questa amministrazione ha invertito la rotta.” “Investire nella viabilità delle aree interne – concludono Calvisi e Sette – è fondamentale per i nostri luoghi, per favorirne la vivibilità e nel contempo l’attrattività turistica”.