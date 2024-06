AVVIATI LAVORI DI RIPRISTINO AL MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA TRESCA A SULMONA

SULMONA – Torneranno presto visibili tutti i nomi dei Caduti iscritti sui marmi del Monumento di piazza Carlo Tresca. In questi giorni infatti sarà avviata un’opera di pieno ripristino del Monumento stesso, tra i luoghi della storia e e della memoria più importanti della Città di Sulmona (L’Aquila).

Oltre a restituire decoro e visibilità ai nomi di quanti hanno sacrificato la vita per la difesa della Patria, il progetto, promosso dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Ilenia Rico, prevede il ripristino dell’illuminazione al Monumento, la pulizia dei marmi, la tinteggiatura della recinzione in ferro battuto, la riparazione di alcune sedute e di cordoli danneggiati. “E’ un doveroso contributo alla custodia e alla valorizzazione di un luogo, quale l’Altare della Patria, che si caratterizza anzitutto per la sua sacralità”.