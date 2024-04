AVVIATO CANTIERE DEI SOTTOSERVIZI A SAN MARCIANO ALL’AQUILA: IL 2 MAGGIO PRESENTAZIONE DEI LAVORI

L’AQUILA – È stato avviato in questi giorni il cantiere per la realizzazione dei sottoservizi nella zona di San Marciano, nel centro storico dell’Aquila. Si tratta del lotto n.2 del secondo stralcio, che include una vasta area che si estende da Piazza San Marciano fino a costeggiare, a sud, un tratto di via XX Settembre, e a nord fino a ridosso di via Garibaldi.

Giovedì prossimo, 2 maggio alle ore 11,30 in piazza San Pietro, il presidente della Gran Sasso Acqua spa, stazione appaltante dell’opera, Ivo Pagliari, terrà una conferenza stampa insieme ai tecnici dell’azienda per illustrare modalità e tempi di realizzazione dell’opera.