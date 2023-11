AVVIATO DAL MINISTERO L’ITER PER RAZIONALIZZARE LA RETE ELETTRICA A SAN GIOVANNI TEATINO

CHIETI – È stato avviato dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica l’iter autorizzativo del progetto di Terna per la razionalizzazione della rete elettrica nel Comune di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, finalizzato a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio elettrico dell’area. L’opera, per cui la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 8 milioni euro, è parte di un più ampio progetto di razionalizzazione associato all’entrata in esercizio del collegamento sottomarino Italia – Montenegro e prevede l’interramento di circa 7 km dell’elettrodotto “132 kV FS Pescara-FS Roseto”, di cui oltre 5 km nel Comune di San Giovanni Teatino e i restanti nel comune di Pescara.

L’ infrastruttura permetterà lo smantellamento di oltre 6 km di linee aeree e di 27 sostegni. L’intervento è frutto di un proficuo dialogo tra l’amministrazione comunale e Terna che si è concretizzato, tra l’altro, con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa nel 2011 e di una Convenzione nel 2015. In particolare, il tracciato dell’opera in autorizzazione parte da via Po, prosegue su strada Fosso Cavone, devia su via Tirino fino a via Mazzini e quindi svolta su via Giulio Cesare.

L’interramento prosegue poi su via Vittorio Emanuele II fino a riprendere via Po, attraversando la SR5 fino a raggiungere il punto di transizione aereo-cavo oltre il tracciato ferroviario Pescara-Sulmona. Il nuovo collegamento non solo libera il territorio dall’impatto visivo dell’esistente linea aerea, ma percorre aree scarsamente antropizzate.