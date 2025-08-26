AVVIO LAVORI SU STRADE PROVINCIALI 260, 104 E 29: SINDACO BARETE GREGORI, “GRANDE SODDISFAZIONE”

BARETE – “Esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori che interessano le strade provinciali 260 ‘Picente’, 29 ‘dell’Alto Aterno’ e 104 ‘della Rocchetta’, ricomprese nei comuni di Barete e Pizzoli”.

Lo dichiara, in una nota, Claudio Gregori, sindaco del comune di Barete (L’Aquila).

“Sin dal mio insediamento – ricorda il primo cittadino – ho posto con determinazione la necessità di questi interventi da troppo tempo attesi, svolgendo anche sopralluoghi congiunti nel 2023 con amministratori e tecnici dell’ente Provincia, per arrivare finalmente allo stanziamento di risorse pari ad 800 mila euro nel bilancio del 2024 ed alla messa a terra oggi”.

“Questi lavori, che consistono nel rifacimento del manto di asfalto e segnaletica sono una risposta fondamentale per la viabilità del nostro comprensorio, migliorandone notevolmente la sicurezza e la percorribilità, e di questo sono grato all’amministrazione della Provincia dell’Aquila, guidata dal presidente Angelo Caruso, ed al consigliere delegato alla viabilità Vincenzo Calvisi per la costante e fruttifera interlocuzione avuta”, conclude.