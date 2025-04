AVVISO FESR SU RICERCA INDUSTRIALE: DOMANI SECONDO APPUNTAMENTO INFORMATIVO AL TECNOPOLO D’ABRUZZO

L’AQUILA – Prosegue il percorso informativo della Regione Abruzzo con il secondo appuntamento della campagna “Regione Abruzzo Next”, dedicato alla promozione degli avvisi FESR e FSE+ della programmazione 2021-2027.

L’incontro si terrà domani, martedì 23 aprile, alle ore 11, presso il Tecnopolo d’Abruzzo a L’Aquila, via SS 17 – località Boschetto di Pile, e sarà incentrato sull’avviso FESR “Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all’assunzione di ricercatori”.

Dopo l’appuntamento inaugurale a Pescara, anche questo secondo evento vedrà la partecipazione dei tecnici regionali e dell’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che illustreranno nel dettaglio gli strumenti messi a disposizione per sostenere la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l’inserimento di nuove competenze nelle imprese abruzzesi.

Durante l’incontro verrà illustrato anche il format di domanda all’interno della piattaforma digitale che sarà attivata a giugno per la presentazione dei progetti.

Le attività di approfondimento proseguiranno nei tavoli di confronto con i referenti regionali e di assistenza tecnica.

Sarà inoltre presente un desk informativo dedicato all’avviso FSE+ sul welfare aziendale, pensato per promuovere nelle imprese abruzzesi strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Il tour di “Regione Abruzzo Next” toccherà diverse città abruzzesi, con altri cinque appuntamenti in programma fino al 9 giugno, giorno in cui sarà attivata la piattaforma per la presentazione dei progetti. L’avviso prevede una dotazione complessiva di 58 milioni di euro.

Le candidature potranno essere inviate dal 9 al 30 giugno 2025 sulla piattaforma dedicata.