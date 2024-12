AVVISTAMENTO LUPI: SCATTA ORDINANZA SINDACO A SAN GIOVANNI TEATINO

SAN GIOVANNI TEATINO – Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha emesso un’ordinanza volta a tutelare la sicurezza dei cittadini e degli animali domestici in seguito alle segnalazioni di ripetuti avvistamenti di lupo nelle vicinanze delle abitazioni del territorio.

Il provvedimento, adottato anche sulla base delle indicazioni del Dipartimento Agricoltura, il Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, i Carabinieri Forestali di Chieti e il Parco Maiella, mira a prevenire eventuali situazioni di rischio dovute all’avvicinamento del lupo all’ambiente antropizzato, fenomeno che potrebbe aumentare la confidenza dell’animale nei confronti dell’uomo.

Le misure raccomandate includono misure quali evitare di lasciare cibo o fonti alimentari all’esterno delle abitazioni, compresi rifiuti organici e alimenti per animali, di proteggere, proteggere gli animali domestici e da cortile con recinzioni adeguate e sistemi affidabili, non lasciare cani incustoditi o alla catena in aree accessibili ai lupi, mantenere pulite le aree circostanti le abitazioni, eliminando arbusti, rovi e rifiuti.

E ancora: adottare maggiore attenzione nelle ore serali e notturne o in condizioni di scarsa visibilità e rimuovere eventuali carcasse di animali e micro discariche nei pressi delle aree abitate.

“Il nostro impegno è garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e dei loro animali, senza dimenticare l’importanza della tutela della fauna selvatica, simbolo della biodiversità del nostro territorio. Invitiamo tutti i residenti a rispettare le indicazioni dell’ordinanza e a segnalare tempestivamente alla Polizia Locale eventuali avvistamenti”, ha detto Di Clemente.

“L’amministrazione comunale sottolinea che il rispetto delle regole e la collaborazione tra cittadini ed enti competenti sono fondamentali per gestire situazioni come questa, salvaguardando sia la comunità che l’ambiente naturale che ci circonda”.