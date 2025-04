AVVISTATI LUPI A ROSETO DEGLI ABRUZZI: IL SINDACO CHIEDE L’INTERVENTO DELL’ASL DI TERAMO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha inoltrato questa mattina una formale segnalazione al Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL di Teramo in merito alla presenza di un branco di lupi sul territorio comunale.

La comunicazione fa seguito a diverse segnalazioni, pervenute anche attraverso canali informali come i social network, che attestano l’avvistamento di lupi, in particolare nella giornata di ieri nella frazione di San Giovanni. Tali segnalazioni evidenziano una presenza che sembrerebbe stabile e non occasionale, con episodi di predazione di altri animali presenti sul territorio, generando comprensibile allarme e preoccupazione tra i cittadini. Alla luce di queste segnalazioni, e in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, il Sindaco ha richiesto al Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL di attivare con urgenza un’attività di monitoraggio e controllo della presenza dei lupi sul territorio comunale.

L’obiettivo è quello di verificare l’effettiva entità del fenomeno e la sua possibile evoluzione nel tempo; definire modalità e criteri di intervento da parte degli enti competenti in caso di ulteriori avvistamenti o situazioni di potenziale rischio per la popolazione e gli animali domestici; fornire al Comune e alla cittadinanza indicazioni chiare e utili per la gestione di questa presenza faunistica; valutare l’opportunità di intraprendere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui potenziali pericoli e sui comportamenti corretti da adottare in caso di avvistamento di lupi in prossimità dei centri abitati.

“Come Amministrazione Comunale siamo disponibili a collaborare attivamente con il Servizio Veterinario – Sanità Animale della ASL per ogni ulteriore chiarimento o iniziativa congiunta necessaria al fine di tutelare la sicurezza e la tranquillità della comunità rosetana”, afferma il Sindaco Mario Nugnes.